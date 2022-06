Echte Schrecksekunde für eine Klagenfurterin (35) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag: Sie war gegen 23.30 Uhr mit ihrem Hund in der Paulinenstraße unterwegs, als ihr zwei Unbekannte plötzlich die Handtasche entrissen. Mit leichten Verletzungen und in Panik lief das Opfer nach Hause zu ihrem Freund und erzählte von den dramatischen Momenten. Laut Polizei war die Frau so aufgeregt, dass sie erst am Donnerstagabend Anzeige erstatten konnte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.