In "Piratensender Powerplay" war Thomas Gottschalk das erste Mal in einer Hauptrolle zusehen, aber es war in Wirklichkeit seine zweite Rolle. Schon in Ihrem Film "Summer Night Fever" mit Olivia Pascal spielte er eine kleine Rolle. Wie kam es dazu?

SIGI ROTHEMUND: Thomas war damals mit "Bayern 3" ein sehr bekannter und beliebter Radiomoderator, mit enormem Musikwissen und Geschmack, mit Riecher – bei der Nase – für Hits! Ja, und wir Filmemacher hatten eigentlich ziemlich wenig Ahnung von dieser Szene, so holten wir ihn uns als Berater für die Filmmusik, die dann ein wichtiger Beitrag für den Erfolg wurde. Und weil er nun mal da war, spielte er mehr als Gaudi diese kleine Rolle, die da dann sein Filmdebüt wurde.