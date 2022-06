Am 20. und 21. Juni wird in den vier Tunnel der A2 Südautobahn zwischen Klagenfurt Ost und Völkermarkt West routinemäßig die Hard- und Software der Tunnelsteuerung getauscht. Diese IT-Arbeiten finden in der Nacht statt, der Abschnitt ist daher in diesen beiden Nächten zwischen 20 und 5 Uhr früh gesperrt. Betroffen sind die Tunnel Farchern Ost und West, Reigersdorf und Haidach.

Während der Sperre der Südautobahn wird der Verkehr über die B 70 Packer Straße geführt. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend beschildert.