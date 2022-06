Ab dem 17. Juni werden die „Vierteltöne“ durch das Klagenfurter Kardinalviertel klingen. Die Veranstaltungsreihe, die zur Belebung des Stadtteils beitragen soll, geht bis zum 19. August über die Bühne. Jeden Freitag finden von 18 Uhr bis 20.30 Uhr Konzerte statt, die durch Lesungen, Tanz und Kunst ergänzt werden. Das Programm umfasst unterschiedliche Musikgenres, von Jazz und Soul über Funk und Pop bis zu Klassik. Neben den Konzerten wird es Veranstaltungen von Kooperationspartnern geben, zum Beispiel kann in die Geek-Culture eingetaucht, feinster Hip-Hop und Rap aus Kärnten gehört oder beim African Diaspora Festival in stimmungsvoller Atmosphäre gefeiert und getanzt werden. Zum Auftakt am Freitag werden der Singer-Songwriter Til Vogelsang und die Rapperin Tschulsn auftreten. Veranstaltet wird die Konzertreihe von der Viertelagentur in Kooperation mit dem Jugendkulturzentrum Kwadrat. Der Eintritt ist kostenlos.