Daniela Gerges ist Internistin, spezialisiert auf Infektiologie und Nephrologie (diese befasst sich mit der Diagnostik und Therapien von Nierenerkrankungen). Ihr Ehemann ist Facharzt für Kardiologe und einer von nur zwei Medizinern in Österreich, die sich mit dem Phänomen Lungenhochdruck befassen. Gemeinsam kehren sie nun zumindest beruflich in die Geburtsstadt von Daniela Gerges zurück: Am 1. Juli eröffnet das Ärzte-Ehepaar in der Tarviserstraße 18 ihre erste gemeinsame Praxis.