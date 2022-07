Stand Up Paddling hat sich über die letzten Jahre hinweg zu einem absoluten Trendsport im Sommer für alle Altersklassen entwickelt. Mittlerweile haben sich viele auch ein eigenes Stand Up Paddle, kurz SUP, zugelegt. Die Kleine Zeitung hat nun nachgeforscht: Auf welchen Kärntner Seen ist das Paddeln erlaubt und wo muss eine Gebühr für die Mitnahme des eigenen Boards gezahlt werden?