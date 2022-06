Unglücklicher Zwischenfall in der Landeshauptstadt am Dienstag: Ein 59-jähriger Mann hatte sein Fahrzeug auf einem Parkstreifen ordnungsgemäß abgestellt. Als eine Klagenfurterin (59) bei dem Auto mit ihrem Fahrrad vorbeifuhr, öffnete er die Pkw-Tür. Dadurch kam die Frau zu Sturz und dabei schwere Kopfverletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung musste sie von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt/WS gebracht werden. Laut Aussagen des Pkw-Lenkers habe es keine Berührung zwischen der Fahrradlenkerin und dem Pkw gegeben. Er vermutet, dass sich die Frau durch das Öffnen der Fahrertüre erschreckt habe und so zu Sturz gekommen sei.