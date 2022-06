Neuigkeiten gibt es aus der Klagenfurter Gastronomieszene: Die Pizzeria D'Pizza ist umgezogen. Statt in der St. Veiter Straße 34 findet man das Lokal nun in der Laudonstraße 2. "Wir haben hier mehr Platz. Den brauchen wir auch, da wir alles selbst machen und unter anderem das Fleisch für unsere Pulled Pork Burger selbst räuchern. Das war am alten Standort kompliziert. Außerdem ist die Terrasse hier schöner und es gibt mehr Parkplätze", sagt Inhaber Dejan Krstic, der mit seiner Familie jahrelang das Bacchus in Klagenfurt geführt hat.