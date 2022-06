Es ist ein Erfolgsprojekt, das Franz Wilfan, Klaus Sadovnik und Zsolt „Zaki“ Zakarias vor 25 Jahren mit der unerlässlichen Unterstützung von Politik und Sport aus der Taufe gehoben hatten. Das Schulsport-Leistungsmodell Kärnten (SSLK) entwickelte sich in dieser Zeit zu einem Volltreffer, das vielen Spitzensportlern den Weg zu einer tollen Karriere ebnete und dabei die Ausbildung in Form der Matura nicht zu kurz kam. Die Absolventen in diesem Vierteljahrhundert eroberten viele Olympische Medaillen, darunter acht in Gold, sowie unzählige Weltmeistertitel. Viele Profikarrieren entstanden und werden künftig noch entstehen. Für die 25-Jahr-Feier nahmen sich viele Abgänger, Funktionäre, Trainer und Politiker Zeit, um gemeinsam in der Vergangenheit zu schwelgen.