Montagnachmittag stürzte ein Baum auf eine Stromleitung, rund 1000 Haushalte im Keutschacher Seental, in Schiefling und um den Pryramidenkogel waren daher ohne Strom. "Wir hatten da einen größeren Ausfall, inzwischen konnten wir die meisten wieder mit Strom versorgen, nur 50 Haushalte um den Kathreinkogel fehlen noch", sagt Kelag-Sprecher Josef Stocker. Aber auch diese Störungen sollten noch bis zum Ende des Tages wieder behoben werden.

In Penk in der Gemeinde Reißeck begann am Montagnachmittag ein Trafo (Mittelspannung) der Kärnten Netz GmbH wegen eines technischen Defektes zu brennen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Penk mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Reißeck konnte nach Abschaltung des Stromes durch den Störungsdienst der Kärnten Netz GmbH den Brand löschen und um 14.50 Uhr "Brand aus" geben. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Bei dem Brand ist niemand verletzt worden.