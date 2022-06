Was kann getan werden, damit sich die Klagenfurterinnen im öffentlichen Raum sicherer fühlen? Diese Frage steht bei dem Projekt "Sicher:Miteinander" im Mittelpunkt. Die Antworten sollen von Mädchen und Frauen kommen, die selbst in den Bezirken der Landeshauptstadt zu Hause sind. Bei Stadtteilbegehungen können in ungezwungener Atmosphäre Verbesserungsvorschläge genannt werden. "Es geht zum Beispiel um dunkle Ecken, an denen weitere Straßenlaternen sinnvoll sind", erklärt Stadträtin Corinna Smrecnik (SPÖ). Die Begehungen starten am Dienstag, 14. Juni, in Viktring. Smrecnik, das Frauenbüro, das EqualiZ, die Diakonie und die Polizei werden bei dem Spaziergang dabei sein. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Gemeindezentrum Viktring. Bei Schlechtwetter findet die Begehung am Mittwoch, 15. Juni 2022, um 19 Uhr statt.