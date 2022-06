Sommer, Sonne, Badewetter – so präsentierte sich der vergangene Sonntag. Ein Spaziergang durch die Einfamilienhaussiedlungen in und um die Landeshauptstadt zeigte: private Pools boomen. In manchen Straßen gibt es kaum einen Garten, wo man nicht zumindest einen aufblasbaren Kunststoffpool findet.