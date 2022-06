Das Datum kann man sich gut merken. Am 22. 2. 1922 schlug die Geburtsstunde der Arbeiterkammer (AK) Kärnten. Die Interessensvertretung für Arbeiterinnen und Arbeiter ging in Kärnten zwei Jahre später als in allen anderen acht Bundesländern an den Start. Der Kärntner Abwehrkampf und die daraus resultierende Volksabstimmung waren der ursprünglich für 1920 vorgesehenen Gründung im Weg gestanden.