Das seit dem Jahr 2014 geschlossene Kärntner Landesmuseum soll heuer am 25. September wieder seine Türen öffnen. Das knapp 140 Jahre alte Rudolfinum wird seit dem Jahr 2020 generalsaniert. Nach der Sanierung wird das Museum auch einen neuen Namen bekommen, erklärten die Verantwortlichen am Mittwoch vor Journalisten, das Haus am Viktringer Ring heißt künftig "Kärnten Museum".