Die Stadtwerke Klagenfurt AG (STW) schnürt zum dritten Mal in Folge ein Wärmepaket für das Eggerheim der Caritas Kärnten. In der Wohnungslosentagesstätte werden wohnungs- und obdachlose Menschen das ganze Jahr über unterstützt. Mit der Inbetriebnahme der Notschlafstelle ist jetzt zudem eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung gewährleistet. Hier bekommen sie warme Mahlzeiten, können duschen, ihre Wäsche waschen, soziale Kontakte pflegen und schlafen. Sozialarbeiter beraten die Besucher in ihrer jeweiligen Notlage, verwalten ihre finanziellen Mittel und helfen ihnen bei der Wohnungssuche.

Stimmen zum Wärmepaket

"Die Caritas hilft mit ihrem Angebot im Eggerheim wohnungs- und obdachlosen Menschen in Klagenfurt. Diesen wichtigen sozialen Beitrag möchten wir auch heuer wieder in Form von Energie, konkret Fernwärme, sehr gerne unterstützen. Denn nur gemeinsam kann es uns gelingen, die Lebenssituation für hilfsbedürftige Menschen in Klagenfurt zu verbessern", sagt STW-Vorstand Erwin Smole.

Auch Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider (TK) begrüßt als Eigentümervertreter der STW das Wärmepaket: "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, den sozial Schwächeren unter die Arme zu greifen. Alle Organisationen, die für diese Menschen da sind und ihnen helfen, müssen unterstützt werden. Ein engmaschiges soziales Netz ist unverzichtbar, der Zusammenhalt notwendig."

Caritasdirektor Ernst Sandriesser dankt dem kommunalen Dienstleister für dessen Unterstützung: "Die Stadtwerke sind ein wichtiger Partner für die Caritas. Deren Unterstützung für Menschen in Not wiegt gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten wie jetzt doppelt."