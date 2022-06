Der Versuch hat sich gelohnt! Igor und Anja Ogris schauten in Kooperation mit der Organisation Bio Austria beim Bio-Schwein einmal aufs Ganze und ließen die Küche ihres Lokals "Zommstehn am Mårkt" in Bio "aufpoppen". Ganz unter dem Motto "from-nose-to-tail" vom Lavanttaler Bio-Schwein servierte Küchenchef Stefan Petutschnig ein viergängiges Bio-Menü. Dazu wurden edle Tropfen vom innovativen Sittersdorfer Bio-Weingut Hren kredenzt. Bio-Bauer Georg Weiss erzählte ganz persönlich von seinem Leben mit seinen Schweinen - über das Tierwohl, die ökologische Qualität und was den Genuss beim Fleisch ausmacht.