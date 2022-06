Mehr als 20 Unternehmen diverser Branchen und die Fachberufsschulen aus ganz Kärnten stellen sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten sowie die damit verbundenen Karrierechancen vor.

Jugendliche in der Oberstufe stehen vor einer wichtigen Entscheidung hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft. Sich frühzeitig über weitere Berufsmöglichkeiten Gedanken zu machen und zu informieren, trägt zur Absicherung der eigenen beruflichen Zukunft bei.

Die "Lehre nach der Matura" öffnet neben Türen in die Arbeitswelt und betriebliche Praxis auch zahlreiche Wege Richtung Höherqualifizierung. Dabei lässt sie mit interessanten Perspektiven, bis hin zur Kombination mit einem Studium oder der Dualen Akademie, aufhorchen. Außerdem bietet sie vor dem Hintergrund ihrer Branchenvielfalt viele attraktive Möglichkeiten, die man sich näher anschauen sollte. Um sich selbst nicht die Entscheidungsfreiheit zu nehmen, zahlt es sich aus, darüber gut informiert zu sein.

Berufe-Parcours und Austausch mit Fachrkäften

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "see – try – experience", also dem Erleben mit allen Sinnen. In den von der Wirtschaftskammer Kärnten zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten erleben die Besucher Schauvorführungen zu den berufstypischen Tätigkeiten der Lehrberufe, Berufe-Parcours zur Erprobung des eigenen beruflichen Geschicks, sowie einen Austausch mit Fachkräften, Lehrlingen und leitenden Personen der Unternehmen. In der Infolounge können sich die Besucher zu Themen der dualen Berufsausbildung, wie Lehrzeitverkürzung, Fördermöglichkeiten etc. beraten lassen und sich wertvolle Tipps zur Bewerbung holen. Außerdem erwartet die Besucher_innen ein Motivationsvortrag von Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie.

Die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) findet heuer am Donnerstag, 30. Juni 2022 im Makerspace Carinthia in Klagenfurt statt. Die Teilnahme ist kostenlos.