In der Nacht von Samstag, 11. Juni, auf Sonntag, den 12. Juni, brachen bisher unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb in Klagenfurt ein. Die Täter zwängten die Haupteingangstüre zum Lokal mit einem unbekannten Gegenstand auf und verschafften sich so Zutritt. Daraufhin brachen sie noch weitere Türen im Lokal auf und stahlen schließlich einen Bargeldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe aus einem Schubladenkasten. Die Spurensicherung vor Ort erfolgte und die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen.