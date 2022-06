Am Sonntag gegen 18.30 Uhr kontrollierte ein St. Veiter (51) auf einem Grundstück in Krumpendorf eine Wühlmausschussfalle. Der Mann hatte die Falle zuvor selbst ausgelegt und nahm an, dass sie ausgelöst hatte. Das tat sie aber erst bei der Kontrolle, wodurch sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades an seiner linken Hand zuzog. Er wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Der Sohn (5) des Mannes war beim Unfall nur wenige Meter vom 51-Jährigen entfernt und zog sich vermutlich ein Knalltrauma zu. Er wurde von der Mutter vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.