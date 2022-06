Bei Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück in Bodental (Gemeinde Ferlach) kam es am Samstag gegen 07.15 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt wollte einen Baumstamm mit einer Seilwinde im steilen Gelände talwärts transportieren. Dabei drehte sich der Baum plötzlich und stieß gegen das Bein des Forstarbeiters.

Der Verletzte konnte noch selbständig die Rettungskräfte verständigen und wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 11 mit Seil geborgen und in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.