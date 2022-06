Trotz Kritik im Vorfeld war die Veranstaltung "ein voller Erfolg", wie das Bürgermeister-Büro betont. Rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats waren Freitagabend bei einem internen Sommerfest, "einem entspannten Grillabend bei herrlicher Abendstimmung" dabei. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) hatte die Idee zum Fest und musste hierfür viel Kritik einstecken - "zu teuer" und "unnötig" lautete der Tenor. Scheider ließ sich von seinem Vorhaben aber nicht abbringen. "Es ist richtig und wichtig, dieses Fest durchzuführen." Es gehe auch um die Stärkung des Zusammenhaltes im Magistrat.

"Nach zwei Jahren Corona‐Pandemie, mit unzähligen Einschränkungen, Home‐Office und ohne Weihnachtsfeiern, wollten wir wieder etwas für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veranstalten", sagt Scheider. Auch die Kosten hielten sich laut Scheider in Grenzen. 103.000 Euro waren für die Feier budgetiert, benötigt wurden davon schlussendlich rund 55.000 Euro.

Ein Kostenpunkt: Die Gruppe Meilenstein, die für die musikalische Unterhaltung sorgte. Und Scheider ließ es sich wieder einmal nicht nehmen, auf die Bühne zu gehen und zum Mikro zu greifen. Gemeinsam mit den Musikern trällerte er "I am from Austria". Scheider ist für seine Gesangseinlagen in der Vergangenheit bekannt.