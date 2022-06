Der Klagenfurter (51) war am Freitag gegen 19.45 Uhr in Reauz, Gemeinde Keutschach, unterwegs als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der laut Polizei alkoholisierte Mann krachte daraufhin in mehrere an den Fahrbahnrand angrenzende Thujen und kam schließlich quer auf der Straße zum Stillstand. Dabei erlitt seine 58-jährige Beifahrerin aus Klagenfurt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert werden.

Bei dem Unfall standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Keutschach und Reifnitz im Einsatz.