Kreditkartenbetrüger hatten es auf einen Pensionisten abgesehen: Der 70-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land erhielt während eines Urlaubsaufenthaltes im Ausland einen Anruf seines Bankinstitutes. Er wurde darüber informiert, dass mit seiner Kreditkarte im Laufe weniger Tage mehrmals Beträge in der Höhe von mehreren hundert Euro an eine mexikanische Fluglinie überwiesen wurden. Da der Mann keine dieser Überweisungen getätigt hatte, ließ er die Kreditkarte sperren und erstattete am 10. Juni 2022 Anzeige bei der Polizei. Weitere Ermittlungen folgen.