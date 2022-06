Es gibt in Klagenfurt Kaffeeautomaten, Getränkeautomaten, Automaten mit Essen, Zigaretten, Kaugummis und vieles mehr. Was es bisher noch nicht gegeben hat: einen Bücherautomaten. Seit vergangenen Samstag, 4. Juni, steht auch ein solcher in der Landeshauptstadt. Und zwar in der Kramergasse. Die dort ansässige Traditionsbuchhandlung „Heyn“ hat ihn vor ihren Geschäftsräumlichkeiten aufgestellt.