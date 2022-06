Der Klagenfurter Markus Jordan lebt seinen Traum. Zwölf Jahre lang war der 48-Jährige in Katar im Management namhafter Firmen tätig und für 200 Mitarbeiter verantwortlich. Vor wenigen Jahren kehrte er aus familiären Gründen der Halbinsel am Persischen Golf den Rücken und machte in seiner Geburtsstadt Klagenfurt sein Hobby, das Fischen, zum Beruf. "Durch Zufall sah ich, dass das Areal rund um den Polsterteich zum Verkauf stand", erzählt der Vater eines mittlerweile elfjährigen Sohnes. Seit acht Jahren zählt der Fischteich mit dem Häuschen, das Jordan auch bewohnt, sein Eigen. Mittlerweile hat sich die Anlage im Klagenfurter Stadtteil Viktring zu einer wahren Oase für Ruhesuchende und Feinschmecker entwickelt.

Seinen Schulfreund Christoph Nachtigall hat Markus Jordan als Partner mit ins Boot geholt. Zusammen betreiben sie den Forellenhof Jorde. Während Jordan für die Organisation des Betriebes verantwortlich ist, kümmert sich Nachtigall um die Verarbeitung der Fische. Letzterer hat das Handwerk in Kanada und auf den Bahamas gelernt und perfektioniert. Jetzt verarbeitet Nachtigall, der auch im Gesundheitsbereich tätig ist, Forellen, Lachsforellen, Saiblinge, Karpfen und Störe am Polsterteich. "In unseren Teichanlagen werden die Fische vom Ei weg aufgezogen", erzählt Jordan von der eigenen Wissenschaft – das Wasser muss beispielsweise eine gewisse Qualität haben. Die Fische können dann selbst gefischt oder im Hofladen (bereits verarbeitet) gekauft werden.

Essen & Musik

Apropos Hofladen: Neben fangfrischem Fisch gibt es alles, was zu einem perfekten Fischessen gehört – Gewürze, Weine, Öle und, und, und. Im Vorjahr kam dann der Gastrobereich – das gesamte Areal ist übrigens nachhaltig gebaut und stromautark – dazu. Jeden Donnerstag (bis Mitte September) wird zum "Chill & Grill" (jeweils ab 17 Uhr) geladen. Dabei steht Robert Sagmeister am Grill. Verschiedene Kärntner Künstler sorgen für musikalische Unterhaltung. Der Bereich kann übrigens auch für private Feiern oder Firmenevents gemietet werden.

Im Sommer bietet Markus Jordan Fischkurse (für Kinder und Jugendliche) an. Doch Jordan hat schon neue Ideen – er will den Forellenhof um weitere regionale Standorte erweitern.