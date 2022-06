In den vergangenen zwei Jahren konnte die "Lobby für Kinder – Kinderrettungswerk Kärnten" zahlreiche gebrauchte Schultaschen in gutem Zustand an Kinder in Kärnten weitergeben. Auch heuer soll die Aktion "Schultasche für einen guten Zweck" wieder dazu beitragen, Alleinerzieherinnen und Eltern, die es finanziell schwer haben, zu unterstützen, und so den Schulstart zu erleichtern. "Die Anschaffung einer Schultasche ist durchaus ein Kostenfaktor. Und spätestens nach der Volksschule wird sie oft nicht mehr gebraucht. Sehr oft sind es qualitativ hochwertige Modelle, die schon nach zwei bis drei Jahren aussortiert werden, aber noch immer wie neu aussehen", sagt Susanne Hager, Vorsitzende der "Lobby für Kinder".