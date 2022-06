Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf einem Firmengelände in Feistritz/Rosental: Ein 23-jähriger Klagenfurter war mit Wartungsarbeiten an einer elektrischen Seilwinde beschäftigt. Bei dem Versuch den elektrischen Widerstand am Gerät zu tauschen, vergaß er zuvor die Stromzufuhr zu trennen. Als er versuchte, den Widerstand zu entfernen, bekam er einen Stromschlag. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erster Hilfeleistung durch einen Arbeitskollegen von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.