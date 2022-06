Der härteste Branchenaward der Gastronomie und Hotellerie ging vor kurzem im Rahmen der Rolling Pin Convention in der steirischen Landeshauptstadt über die Bühne. Die besten und bekanntesten Spitzenköche, Barkeeper und Sommeliers aus 15 Nationen kamen, um die Gewinner in den drei Kategorien - 100 Best Chefs, 50 Best Sommeliers und 50 Best Bars - vor den Vorhang zu holen, zu ehren und zu feiern. Und mittendrin: der junge Kärntner Ferdinand Winkler.