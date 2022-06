Vom Glanz und Glamour der Wörthersee-Society, in der sich der Angeklagte sonst bewegt, war am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt nichts zu sehen: Eher unscheinbar im blauen Anzug, höflich, zurückhaltend und einsichtig stellte sich ein 41-jähriger Kärntner seinem Strafverfahren. Der Sohn einer prominenten Familie mit Sitz am Wörthersee musste sich wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Nötigung vor Richter Dietmar Wassertheurer verantworten.