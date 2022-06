Vor 25 Jahren gründeten zwölf biobäuerliche Familien aus Kärnten den Klagenfurter Biomarkt. 2000 Klagenfurter beteiligten sich damals an einer Unterschriftenaktion, um einen eigenen Standort für den Markt zu finden. Anfangs fand er am Pfarrplatz statt, vor mehreren Jahren wechselte er in die Kaufmanngasse, wo 20 Biobetriebe jeden Freitagvormittag bäuerliche Produkte aus allen Regionen Kärntens anbieten. "Die Produktvielfalt ist in den letzten Jahren ständig gewachsen und reicht von Gemüse, Getreideprodukten, Frischfleisch von Schwein-Rind-Kalb-Hendl-Pute-Wild-Fisch-Lamm, Dauerwaren, Milchprodukte von Kuh, Schaf und Ziege, Schnäpse, Honig bis hin zu Oliven und vieles mehr", sagt Markt-Obmann Robert Ladinig. "All unsere Produkte stammen von bio-zertifizierten und kontrollierten Betrieben, dadurch können wir unseren Kunden garantieren, dass keine Gentechnik verwendet wird, die Tiere artgerecht gehalten werden oder bei der Verarbeitung nur natürliche Zutaten zum Einsatz kommen." Anbindehaltung bei Rindern oder Vollspaltenböden bei Schweinen sei in Biobetrieben verboten.