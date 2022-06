Drei Wochen ist es her, da mussten Teile des Lilihill-Hauses am Klagenfurter Heuplatz von der Baubehörde gesperrt werden. Der Grund: Im zweiten Obergeschoss hatte sich rund ein Quadratmeter Putz von der Decke gelöst. Einen ähnlichen Vorfall gibt es nun auch im Nachbarhaus. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist in dem Gebäude, in dem die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt untergebracht ist, ebenfalls Putz von der Decke gestürzt. Betroffen ist das Büro eines Staatsanwaltes im ersten Stock des Hauses. Dort hat sich über dem Schreibtisch der Putz von einer etwa 1,5 Quadratmeter großen Fläche gelöst.