Man fühlt sich wie an der Cote d`Azur oder an der Costa Smeralda, wenn man diesen exquisiten Laden betritt, der das Flair eines beschwingten Urlaubstages am Meer verströmt. Kleidung in duftigen, feinen Stoffen und pastelligen Farben, luftige Vorhänge, edle Kissen für das Boot oder die Hollywoodschaukel – man fühlt sich wie angekommen im Sommer.