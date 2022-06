Bienen summen und ein süßlicher Duft liegt in der Luft. Auf dem Feld von Sabine (42) und Daniel Dörfler (43) wachsen einige hundert Erdbeerpflanzen in Reih und Glied. Seit 15 Jahren betreibt das Ehepaar ein 2,5 Hektar großes biologisches Erdbeer- und Himbeerland in Arndorf bei Maria Saal. Es ist eine der Haupteinnahmequellen des Blåsehofs, der seit 1986 als biologischer Betrieb geführt wird. "Mein Vater zählte damals zu den Biopionieren", erzählt Daniel Dörfler.