Seit mehr als 50 Jahren ist das Klagenfurter Kolpingheim-Ost für Schüler, Lehrlinge und Studenten ein zweites Zuhause. In 130 (Internats)Zimmern - davon 30 Einzelzimmer und 100 Doppelzimmer - finden 230 Personen Platz. Mittlerweile ist das Haus, das in unmittelbarer Nähe der Klagenfurter Altstadt liegt, in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund wird jetzt auch investiert. 750.000 Euro werden in die Hand genommen, um 19 Zimmern mit mehr Komfort auszustatten.