Am gestrigen Dienstag, 7. Juni, gegen 22.45 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gemeinde Maria Saal ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und konnten einige Hundert Euro Bargeld stehlen. Der 82-jährige Bewohner des Hauses, der sich zu dieser Zeit im Schlafzimmer befand, wurde durch Geräusche aufmerksam und konnte die Täter bei der Tatausführung stören. Diese ergriffen deshalb die Flucht. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.