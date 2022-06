Ab 13. Juni steht in Ebenthal eine Woche lang alles im Zeichen des Dialogs und der Gemeinsamkeit. Im Gedenken an das Nachbarland Slowenien, das unter der Nazi-Herrschaft vor 80 Jahren litt, findet heuer die Kulturwoche Ebenthal statt. "Der Veranstaltungsort wurde unter anderem deshalb ins Auge gefasst, da Ebenthal oft in Verbindung mit der Deportation von Kärntner Slowenen gebracht wird", sagt der Ebenthaler Bürgermeister Christian Orasch (SPÖ). Zudem befand sich das Lager Ebenthal/Žrelec des "Reicharbeitsdienstes" in der Ebenthaler Straße in Klagenfurt, nur wenige Kilometer von der Gemeinde entfernt.