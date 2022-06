Bald wird man in den City Arkaden bis in die Nachmittagsstunden frühstücken und brunchen können. In die ehemalige "Al Dente"-Filiale neben dem Intersport zieht das Lokal "La Season" ein.

Geschäftsführer ist der 26-jährige Stefan Hu, dessen Familie bereits Gastronomiebetriebe in Graz und Villach führt. Neben dem Standardfrühstück wird es Bowls, Eigerichte und Croissant-Waffeln geben. Auf der Lunch-Speisekarte stehen unter anderem Flammkuchen, Beef Tatar, Tuna Tatar und Reisgerichte. Auf einer Fläche von 290 Quadratmeter sind bis zu 140 Sitzplätze geplant.

Der Innenbereich der ehemaligen Pizzeria wird komplett umgestaltet. Großen Wert legt Hu auf eine grüne Atmosphäre. "Pflanzen werden als Raumteiler verwendet. Im Eingangsbereich soll ein großer Olivenbaum stehen", verrät er. Eröffnet wird das "La Season" Ende Juli. Hu ist noch auf der Suche nach Mitarbeitern im Küchen- und Servicebereich.

Center Manager Ernst Hofbauer freut sich über den Neuzugang. "Wir sind fast voll vermietet. Die Frequenz liegt beinahe wieder bei jener vor Beginn der Pandemie", sagt er.