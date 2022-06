Tierische Rettungsaktionen stehen für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt immer wieder auf der Tagesordnung – vor allem im Sommer. Am Dienstag war es wieder so weit. Am Vormittag wurden die Feuerwehrleute nach St. Ruprecht gerufen. Im Pool eines Gartens befand sich ein Reh. Es dürfte sich aus dem nahen Wald dorthin verirrt haben.

Den Feuerwehrleuten gelang es, das Reh aus dem Pool zu befreien. "Nachdem es sich auf der Wiese kurz erholt hatte, lief es weg", sagt Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr.