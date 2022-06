Außentemperaturen von über 30 Grad und eine Wassertemperatur über 21 Grad lockten am verlängerten Wochenende zahlreiche Klagenfurterinnen und Klagenfurter sowie Touristen ins Strandbad. Die Besucheranzahl schrammte am besucherstärksten Tag, Pfingstmontag, knapp an der 6000er-Grenze vorbei. "Wir lagen um elf Personen darunter, nämlich bei 5989 Badegästen", sagt STW-Bäderchef Gerald Knes.