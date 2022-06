Eine 55-jährige Fahrzeuglenkerin aus Ebenthal fuhr am Samstagabend um 21 Uhr mit ihrem Auto auf der Feldkirchner Straße von Moosburg kommend in Richtung der Kreuzung mit der Pörtschacher Straße. Zeitgleich lenkte eine 34-jährige Frau aus Pörtschach ihren Pkw auf der Pörtschacher Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Feldkirchner Straße.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 34-jährige Lenkerin und ihr 34-jähriger Beifahrer sowie die 55-jährige Lenkerin wurden beim Unfall leicht verletzt und mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Ein mit den Lenkerinnen durchgeführter Alkomatentest verlief bei der 34-Jährigen negativ, jedoch bei der 55-Jährigen positiv. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg, LG Kreggab/Moosburg, Krumpendorf, Tigring und Seigbichl.