So manch ein Kunde und so manch eine Kundin der City Arkaden in Klagenfurt wird ihren Augen nicht getraut haben. Heather Mills, Ex-Frau des Sängers Paul McCartney, stattete im Rahmen eines privaten Besuchs in ihrer ehemaligen Wahlheimat der Filiale einer Drogeriekette einen Besuch ab. Die englische Unternehmerin erkundigte sich über den Erfolg des Verkaufs ihrer neuen, zu 100 Prozent veganen Make-up-Marke "be at one".