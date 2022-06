Die Klimakrise erzwingt das Umstellen auf saubere Energiesysteme. Viele europäische Staaten verpflichten sich deshalb, bis 2030 auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Einer der wesentlichen Hebel ist dabei die Umrüstung auf eine klimafreundliche Fernwärme. In Klagenfurt wurde schon 2012 im Rahmen der Fernwärmeumstellung der Grundstein für eine biogene Wärmeversorgung gelegt. 27.500 Haushalte in Klagenfurt beziehen Fernwärme, der Rest verteilt sich auf Erdgas, Pellets und Elektroheizungen. Drei Biomassewerke in Kärnten liefern ca. 90 Prozent des Klagenfurter Fernwärmebedarfs und zusätzlich 25 Prozent des benötigten Strombedarfs.