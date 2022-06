Der Wasserverband Wörthersee-Ost lässt nächste Woche im Bereich Metnitzstrand von externen Spezialfirmen dringend notwendige Reparaturarbeiten an der durch den See verlaufenden Abwasserleitung durchführen. Von Dienstag, 7. Juni, bis Freitag, 10. Juni, wird dafür ein 5 mal 10 Meter großer Bereich gesperrt. Die Baustelle reicht auch zwei Meter in den See. Zur Baustellensicherung wird die Berufsfeuerwehr hinzugezogen, die vorsorglich eine Ölsperre im See errichtet. Aus Sicherheitsgründen sind die Baustellenabsperrungen im Bereich des Metnitzstrandes unbedingt zu beachten.