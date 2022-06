Die Rufe nach einer Ziehung der Call Option wurden nicht gehört. Am Wochenbeginn entschied sich die Kärntner Regierungskoalition nach vielen Diskussionen gegen den Rückkauf der Lilihill-Anteile am Klagenfurter Flughafen. Lange hielt sich das Klagenfurter Rathaus in der Debatte zurück, bis sich Bürgermeister Christian Scheider (TK) Ende März im Gemeinderat ebenfalls gegen die Ziehung der Call Option aussprach. "Zum jetzigen Zeitpunkt die Call Option zu ziehen würde einen jahrelangen Rechtsstreit, enormen finanziellen Schaden, negative Presse ohne Ende und in weiterer Folge das Aus für den Flughafen bedeuten", äußerte Scheider erneut vor kurzem. Die Stadt hält am Flughafen 5,02 Prozent.