Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in Klagenfurt-Viktring ereignet. Ein 34 Jahre alter Klagenfurter bog kurz vor 23.15 Uhr mit seinem Pkw nach links ab. Dabei kollidierte er laut Polizeibericht mit dem entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Wagen einer 42-jährigen Frau. Die Klagenfurterin erlitt dabei leichte Verletzungen und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.

Im Zuge der Unfallerhebungen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist und dass er auf seinem Fahrzeug Kennzeichen montiert hatte, die er einen Tag zuvor gestohlen hatte. Außerdem wurde bei ihm durch den Amtsarzt eine Fahruntüchtigkeit wegen Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt.

Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Viktring. Aufgabe der Feuerwehrleute war es, Sicherungsarbeiten durchzuführen und ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden.