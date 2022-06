Genießen in Istrien: Das geht auch in Klagenfurt. Was geografisch seltsam klingt, machten "Mr. und Mrs. Heyn", Helmut Zechner und Katja Wassermann, in ihrer Buchhandlung Heyn in Klagenfurt möglich. Autorin Silvia Trippolt-Maderbacher präsentierte dort Dienstagabend die Neuauflage ihres kulinarischen Reiseführers "Genießen in Istrien", der dieser Tage im Styria-Verlag erschienen ist.