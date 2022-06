48 Millionen Euro steckten die Stadtwerke letztes Jahr in ihre Infrastruktur. Das Ergebnis vor Steuern beträgt minus 4,5 Millionen Euro. Daran gemessen erscheinen die 100.000 Euro, mit denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft, die „Klagenfurter Dachstromgesellschaft“ (KDSG), das Public Viewing der Fußball-EM 2021 sponserten, „nur“ als kleine Summe. Trotzdem lohnt sich ein Blick darauf – schließlich gehören die Stadtwerke zu 100 Prozent der Stadt Klagenfurt. Mangels Budgetbeschluss war diese nicht in der Lage, das Public Viewing selbst zu finanzieren. Weil die Stadtwerke einsprangen, konnte die Veranstaltung doch noch durchgeführt werden. Rund 20.000 Besucher wurden gezählt. Bürgermeister und STW-Eigentümervertreter Christian Scheider (TK) verteidigte das Sponsoring stets. Doch wie viel war es am Ende tatsächlich wert?