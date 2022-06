In Kärnten vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Fall von Internetbetrug bekannt wird. Am Montag war ein 28-jähriger Klagenfurter das Ziel von Betrügern. Unbekannte Täter sendeten dem Mann eine SMS, in der er aufgefordert wurde, auf einen eingefügten Link zu klicken. Das tat der Klagenfurter. Er wurde auf eine – laut Polizeibericht – seriös wirkende Internetseite eines Bankinstitutes weitergeleitet und gab dort seine Kontodaten bekannt.

Nachdem der Vorgang abgeschlossen war, hatte der 28-Jährige keinen Zugriff mehr auf sein Konto. Er kontaktierte am Dienstag seinen Bankberater und wurde darüber informiert, dass die unbekannten Täter bereits mehr als 3000 Euro von seinem Konto abgebucht hatten.