Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde am Mittwochnachmittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Ebenthaler Straße war ein Pkw in Flammen aufgegangen. "Das Fahrzeug hatte während der Fahrt zu rauchen begonnen. Die Lenkerin stellte den Pkw dann auf dem Parkplatz ab", sagt Einsatzleiter Stefan Puschl.

Erste Löschversuche vonseiten der Polizei waren nicht erfolgreich. "Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt schon in Vollbrand", sagt Puschl. Den Feuerwehrleuten gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Neben dem in Brand geratenen Wagen wurde ein weiterer beschädigt. Die Berufsfeuerwehr stand mit zwei Fahrzeugen und sieben Kräften im Einsatz.