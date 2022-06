Am Donnerstag, 2. Juni, hätte in der Klagenfurter Ostbucht ein großes Sommerfest exklusiv für Magistratsmitarbeiter stattfinden sollen. Hätte, denn nur einen Tag vor der Fete wurde das Fest auf Freitag, 10. Juni, verschoben. Wetterbedingt, wie es offiziell heißt. "Laut Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik kündigen sich exakt für den späteren Donnerstagnachmittag Gewitter an", steht in der Verschiebungsmail geschrieben.